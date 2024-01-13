Часть старого квартала Горловки обесточена из-за обстрела со стороны ВСУ

В 22:16 в регионе зафиксировали разрывы двух украинских снарядов

ДОНЕЦК, 13 января. /ТАСС/. Часть старого квартала обесточена в Горловке Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.

"В 22:15 зафиксированы разрывы двух снарядов ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) около железной дороги по улице Волкова (жилой массив "Солнечный", Калининский район Горловки). Обесточена часть старого квартала", - написал он.

Приходько добавил, что поврежден дом на улице Волкова, 15.