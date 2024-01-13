В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два человека

В МЧС отметили, что мужчина и женщина успели выйти из дома, но вернулись за документами

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в населенном пункте Николаевка в Башкирии, в результате погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Возгорание произошло в жилом доме в населенном пункте Николаевка. К сожалению, обнаружены погибшие мужчина и женщина", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в доме был установлен пожарный извещатель. Прибор вовремя сработал, предупредив об опасности. "Хозяева успели выйти из дома, но решили вернуться за документами", - добавили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники МЧС России локализовали пожар.