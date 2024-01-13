В Калмыкии при пожаре в частном доме погибли три человека

Возгорание произошло в поселке Хар-Булук Целинного района

ЭЛИСТА, 13 января. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожара в частном доме в поселке Целинного района Калмыкии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

"В 21:22 мск поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Хар-Булук Целинного района. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что дом горит на площади 60 кв. м. К сожалению, погибли три человека. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались три подразделения пожарно-спасательных частей, 15 человек личного состава ГУ МЧС РФ по Калмыкии.