В Харьковской области сообщили о повреждении предприятия в Волчанске

Глава военной администрации региона Олег Синегубов отметил, что на некоторое время возникали перебои с энергоснабжением

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Предприятие получило повреждения в городе Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

"Волчанск Чугуевского района. Повреждено предприятие", - написал он в Telegram-канале. О каком предприятии идет речь, не уточняется.

Синегубов добавил, что на некоторое время возникали перебои с энергоснабжением.

В ночь на воскресенье в Харьковской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Накануне Синегубов также сообщал о повреждении предприятия и складов в Волчанске.