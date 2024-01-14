ВСУ атаковали беспилотниками поселок Теткино в Курской области

ТАСС, 14 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками поселок Теткино Глушковского района Курской области, один человек получил осколочное ранение.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"На поселок Теткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников. К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.
Губернатор добавил, что в двух домах в Теткино выбиты окна, власти окажут собственникам помощь в ремонте.