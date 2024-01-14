14 января, 10:06,
обновлено 14 января, 10:13
Военная операция на Украине

ВСУ атаковали беспилотниками поселок Теткино в Курской области

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС, архив

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, один человек получил осколочное ранение

ТАСС, 14 января. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками поселок Теткино Глушковского района Курской области, один человек получил осколочное ранение.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"На поселок Теткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников. К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Губернатор добавил, что в двух домах в Теткино выбиты окна, власти окажут собственникам помощь в ремонте. 

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Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине