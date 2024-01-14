Минздрав сектора Газа заявил, что число жертв агрессии Израиля возросло до почти 24 тыс.

Более 60,5 тыс. человек пострадали, отметили в ведомстве

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Число жителей сектора Газа, погибших с 7 октября в результате ударов Израиля, превысило 23,9 тыс., более 60,5 тыс. человек пострадали. Такие данные представило министерство здравоохранения анклава.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 23 968, 60 582 ранены", - говорится в заявлении, распространенном в Telegram-канале министерства.

Ведомство уточнило, что за минувшие сутки число жертв израильских бомбардировок и обстрелов увеличилось на 125, еще 265 человек получили ранения.

В заявлении также отмечено, что около 2 млн перемещенных лиц в палестинском анклаве вынуждены жить в суровых условиях и страдают от голода и распространения болезней.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.