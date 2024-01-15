В Якутии грузовой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Проводится доследственная проверка

ЯКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Самолет выкатился после посадки за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, утром 15 января 2024 года в Республике Саха (Якутия) в аэропорту Мирный грузовой самолет Ту-204 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

Следователями следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно принадлежит АО "Почта России", оно выполняло рейс Внуково - Мирный. На борту находились три члена экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно отбуксировано к месту стоянки. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности полетов.