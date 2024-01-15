Еще один подросток сбежал из спецшколы Екатеринбурга, учеников которой обвиняют в насилии

Как уточнила адвокат Екатерина Кувалдина, со слов мальчика, он бежал от физического и психологического насилия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. В Екатеринбурге 15-летний подросток сбежал из спецшколы №124, в которой ученики обвиняются в сексуальном насилии. Происшествие произошло в конце декабря, но стало известно об этом только сейчас, рассказала журналисту ТАСС адвокат Екатерина Кувалдина.

"Ребенок действительно сбежал в конце декабря. По его словам, от физического и психологического насилия. Пришел к своей матери. В данный момент написано заявление в Следственный комитет", - сказала Кувалдина.

В середине апреля в отношении двух учащихся школы №124 в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд арестовал обоих подростков. Позже в дело добавили третьего обвиняемого, который сбежал из учреждения.

По сообщениям местных СМИ, поводом для проверки и возбуждения дела стал рассказ мальчика, сбежавшего из спецшколы и сообщившего, что осенью 2022 года он сам стал свидетелем сексуального насилия в отношении 12-летнего воспитанника.

В отношении директора спецшколы возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).