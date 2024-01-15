Более 300 учащихся и сотрудников челябинского техникума эвакуировались из-за пожара

По данным МЧС, никто не пострадал

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января. /ТАСС/. Более 300 учащихся и сотрудников Челябинского техникума промышленности и городского хозяйства эвакуировались из здания учебного заведения из-за возникшего пожара, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"По прибытии установлено, что на втором этаже в теплом переходе из одного здания в другое горел утеплитель на площади 15 кв. м. До прибытия эвакуировались 266 учащихся и 50 человек персонала. Пострадавших нет. Для установления причины происшествия на место направлена испытательная пожарная лаборатория", - говорится в сообщении.

Возгорание уже ликвидировали.