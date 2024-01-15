В отношении киргизского информагентства 24.kg возбудили уголовное дело о пропаганде войны

В редакции прошел обыск

БИШКЕК, 15 января. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о пропаганде войны возбуждено в отношении киргизского информационного агентства 24.kg. Об этом сообщили в агентстве со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

По информации в Telegram-канале агентства, дело возбудили из-за публикации, однако из-за какой именно, не уточняется.

Утром в офисе агентства начались обыски. "У нас в редакции обыск. Пришли сотрудники ГКНБ", - говорится в сообщении. Там добавили, что в помещение не впускали юристов.

Гендиректора Асель Оторбаеву и шеф-редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря забрали на допрос в ГКНБ.

Из офиса агентства также изъяли редакционные компьютеры. В канале разместили видео, на котором мужчины выносят из офиса технику и коробку с вещами.

В новость были внесены изменения (12:20 мск) - добавлена информация о возбуждении дела.