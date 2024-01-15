Под Калининградом в ДТП с автобусом погибла девушка

В автобусе находились 34 пассажира, из них никто не пострадал

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус, перевозивший 34 пассажиров, столкнулся с автомобилем под Калининградом. В ДТП погибла девушка, управлявшая легковой машиной, среди пассажиров автобуса пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале областного УМВД.

"15 января на автодороге "Гвардейск- Неман -граница с Литовской Республикой" в районе поселка Дальнее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. Девушка 2004 года рождения, управлявшая иномаркой, скончалась на месте от полученных травм. В салоне автобуса в момент ДТП находились 34 пассажира, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.