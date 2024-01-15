В ДНР бойца ВСУ приговорили к 25 годам колонии за убийство мужчины

Преступление было совершено в начале марта 2022 года, сообщили в прокуратуре республики

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил украинского морпеха к 25 годам колонии строгого режима за убийство мужчины в Мариуполе, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего командира 2-го отделения 2-го взвода 2-й роты батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины Ивана Олия. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Олия к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

В начале марта 2022 года Олий прицельными выстрелами из автомата расстрелял движущийся по ул. Заозерной в Мариуполе автомобиль, в котором находился мирный житель. В результате полученных ранений мужчина умер на месте преступления.

Осужденный признан виновным по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

В пресс-службе СК РФ сообщили ТАСС, что Олий исполнил преступный приказ командира роты Чоловского и расстрелял транспортное средство из автомата. Ранее Чоловский был приговорен судом заочно к 26 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.