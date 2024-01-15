В Дагестане суд не стал отправлять в СИЗО полицейских по делу о гибели мужчины после пыток

Мерой пресечения избран домашний арест

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Суд в Дагестане отправил под домашний арест двоих сотрудников полиции в рамках уголовного дела о гибели задержанного после пыток в отделе полиции. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Дагестан.

"В Советский районный суд Махачкалы поступили ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум оперуполномоченным отдела полиции по Советскому району Махачкалы, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 285 УК РФ, задержанным в рамках уголовного дела о пытках и причинении смерти по неосторожности жителю Махачкалы в здании местного РОВД. Рассмотрев материалы, с учетом данных о личностях подозреваемых - участия одного из них в боевых действиях, наличия у другого на иждивении родителей-инвалидов и других обстоятельств, суд постановлениями от 15 января 2024 года избрал Керимову М. А. и Магомедпашаеву М. М. меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 27 суток - до 11 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Согласно поступившим в суд материалам, обоим фигурантам вменяется бездействие по пресечению противоправных действий своих коллег.

"Постановления могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение трех суток со дня их вынесения", - добавили в пресс-службе.