На месте пожара на складе Wildberries проводят проливку очагов

Пожар на складе Wildberries в Петербурге

На месте находятся восемь пожарных машин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Спасатели на месте произошедшего пожара на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Санкт-Петербурге осуществляют окончательную проливку очагов горения на общей площади 200 кв. м.

Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по городу Юрий Блохин.

"Сейчас завершается ликвидация открытого горения в отдельных очагах. На месте находятся восемь пожарных машин. На площади 200 кв. м в различных местах происходит окончательная проливка, возможная разборка конструкций. Поэтому все на завершающей стадии", - сказал Блохин.

Он добавил, что к месту ЧП подходил пожарный поезд, чтобы в случае необходимости обеспечить подачу воды.