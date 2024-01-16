В ЦАР погиб миротворец ООН

Инцидент произошел в результате взрыва, который произошел во время патрулирования в районе поселка Мбиндейл

ПРЕТОРИЯ, 16 января. /ТАСС/. Миротворец ООН из состава контингента Камеруна убит на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом сообщила Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA).

"Во время патрулирования в районе поселка Мбиндейл произошел взрыв, - отмечает она. - Погиб один миротворец, еще пятеро получили ранения".

MINUSCA была создана решением Совета Безопасности ООН весной 2014 года. Ее задача состоит в первую очередь в защите гражданского населения страны.