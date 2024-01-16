В Самарской области на трассе М-5 в ДТП с участием 14 автомобилей пострадали два человека

Столкнулись 12 грузовых и 2 легковых машины

ТАСС, 16 января. В Самарской области на трассе М-5 столкнулись 12 грузовых и 2 легковых автомобиля, пострадали два человека. Об этом журналистам сообщили в государственном казенном учреждении региона "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

"Трасса М-5 1129-й км Сергиевский район. Пожарные-спасатели ПСО №40 противопожарной службы Самарской области работают на месте массового ДТП. 12 грузовых и 2 легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два человека пострадали. Проводятся аварийно-спасательные работы.