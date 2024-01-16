Суд оставил в силе решение об изъятии медведей у дрессировщиков в Новосибирске

В обоснование исковых требований дрессировщики Герасимовы указывали, что при составлении протокола изъятия должностное лицо Росприроднадзора якобы допустило несколько нарушений

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска отказал дрессировщикам Сергею и Марине Герасимовым в удовлетворении иска и признал законным изъятие у Герасимовых пяти бурых медведей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Решением суда Герасимовым отказано в удовлетворении исковых требований", - говорится в сообщении.

В обоснование исковых требований Герасимовы указывали, что при составлении протокола изъятия должностное лицо Росприроднадзора якобы допустило несколько нарушений: указана недостоверная информация об отсутствии владельца пяти особей бурых медведей, а лица, которым передают животных, ранее незаконно пытались их захватить (по данным обстоятельствам проводится уголовно-процессуальная проверка).

Также истцы утверждали, что имеют документы на медведей, приобретены животные были законным способом для работы в Российской государственной цирковой компании.

В начале года на прямую линию новосибирского отделения "Всероссийского общества охраны природы" пришло сообщение о медведях, запертых на складе. СМИ писали, что животные содержатся в грязи, тесных клетках, без еды и воды. Общественники обратились в природоохранную прокуратуру. В марте глава Минприроды региона Евгений Шестернин сообщил, что цирковых медведей передадут в специализированный центр, забрав их от недобросовестных хозяев. Животные были изъяты зоозащитниками в поселке Садовый Новосибирского района, данное решение Герасимовы попытались обжаловать в суде.