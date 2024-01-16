Замгубернатора Ненецкого АО предстанет перед судом в Нарьян-Маре по делу о коррупции

Общая сумма взятки составила около 4,5 млн рублей, из которых Андрей Блощинский получил 3 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 16 января. /ТАСС/. Уголовное дело заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского передали в суд, сообщает пресс-служба Архангельской областной прокуратуры. Его обвиняют в получении взятки.

"В Архангельской области в суд направлено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Ненецкого автономного округа и его бывшего заместителя. Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении замгубернатора НАО - руководителя аппарата администрации НАО Андрея Блощинского, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере), и его бывшего заместителя Андрея Демченко, обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

31 марта 2023 года суд отправил в СИЗО Блощинского, задержанного сотрудниками ФСБ по делу о получении взятки. По версии следствия, Блощинский получил от представителя коммерческой организации через Демченко взятку в особо крупном размере. Обвиняемый способствовал в предоставлении преимуществ коммерческой организации при заключении договора на поставку офтальмологического оборудования стоимостью около 25 млн рублей и договоров на поставку расходных материалов для лаборатории Ненецкой окружной больницы стоимостью более 19 млн рублей.

Условием покровительства была передача Блощинскому не менее 10% от цены госконтракта. Общая сумма взятки составила около 4,5 млн рублей, из которых он получил 3 млн рублей. Уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных РУ ФСБ России по Архангельской области, расследовалось следственным управлением Следственного комитета России по Архангельской области и НАО.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа.