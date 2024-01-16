В Петербурге пенсионера отправили в СИЗО за попытку сотрудничества с Украиной

По данным следствия, мужчина сообщил Главному управлению разведки Минобороны Украины о своих намерениях выдать информацию и совершить действия, которые могут способствовать военному поражению России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 67-летнего мужчину за попытку установить конфиденциальные контакты с военной разведкой Украины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 67-летнего уроженца Дагестана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ст. 275.1 УК РФ (покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Срок меры - 11 марта", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина инициативно обратился в Главное управление разведки Минобороны Украины, туда он сообщил о своих намерениях выдать информацию и совершить конкретные действия, которые могут способствовать военному поражению России. Действия подозреваемого пресекли сотрудники ФСБ после того, как они узнали о его планах, все встречи и переписки происходили в рамках оперативных мероприятий.

В суде фигурант свою позицию по поводу задержания и подозрения высказывать отказался, но просил о более мягкой мере пресечения.