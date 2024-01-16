Обломки сбитого над Воронежской областью БПЛА упали на храм Архангела Михаила

Никто не пострадал

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Обломки украинского беспилотного летательного аппарата, который сбили в ночь на 16 января над Воронежской областью, упали на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района. Об этом рассказала ТАСС председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Воронежской епархии Татьяна Меньшикова.

"Факт попадания мы подтверждаем, беспилотник упал на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района. Там работают спецслужбы", - сказала она.

Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, где зафиксировано, что обломки БПЛА упали на колокольню храма, пострадавших нет.

Как сообщило Минобороны, в ночь на вторник силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских БПЛА над Воронежской областью. По данным губернатора региона Александра Гусева, в Воронеже в результате попадания фрагмента БПЛА в квартиру на Тепличной улице пострадала девочка 2013 года рождения, ребенку оказали медицинскую помощь на месте. В городе введен режим ЧС.