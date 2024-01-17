В Якутске завели дело об истязании воспитанниц в школе-интернате для неслышащих

По данным следствия, физические и психические страдания учащимся причиняли педагоги и воспитатели

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело об истязании возбудили в Якутии после сообщений о незаконных действиях в отношении воспитанниц школы-интерната для неслышащих. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по обращению в следственные органы и сообщениям СМИ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих обучающихся в Якутске в 2009-2017 и 2022-2024 годах педагоги и воспитатели причиняли физические и психические страдания воспитанницам 2003 и 2011 годов рождения. "В рамках уголовного дела будут проведены необходимые экспертные исследования, проведены следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего и их причины", - добавили в СК.