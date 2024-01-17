В Саратове возбудили уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи

Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения ударил медицинского работника

ТАСС, 17 января. Уголовное дело возбуждено в Саратове после нанесения побоев фельдшеру скорой помощи во время вызова. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова регионального следственного управления в отношении 40-летнего мужчины по факту нанесения побоев сотруднице скорой медицинской помощи возбуждено уголовное дело (ст. 116 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 января подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома, ударил фельдшера скорой помощи, прибывшей для оказания медицинской помощи его супруге.