В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет, в частности, о Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена утром в нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В 09:59 мск сирены прозвучали в Днепропетровской и Николаевской областях. В течение семи минут в красной зоне оказались Кировоградская, Сумская и Черниговская области.

В 10:32 предупреждения были отменены. Сообщений о происшествиях не поступало.

В новость внесены изменения (10:45 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.