Жителя Волгоградской области осудили на пять лет колонии за фейки о ВС РФ

По версии следствия, мужчина неоднократно негативно высказывался в отношении руководства и политического курса России

ВОЛГОГРАД, 17 января. /ТАСС/. Житель Котельниковского района Волгоградской области приговорен судом к пяти годам колонии общего режима за публикацию в социальной сети заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за фейки о ВС РФ и негативные высказывания в отношении руководства и политического курса России, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

"Котельниковским районным судом Волгоградской области 40-летний мужчина признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и приговорен к пяти годам лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей "Интернет", сроком на три года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено в июле 2023 года по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий, оказание добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ").

Уточняется, что мужчина является активным пользователем интернета, состоит в различных тематических группах и форумах, в которых неоднократно негативно высказывался в отношении руководства и политического курса РФ. В частности, он высказывался о необходимости создания Котельниковского автономного округа или Котельниковской Республики со своими органами власти, банковской системой и валютой.

Ранее в соцсети он разместил фейки о Вооруженных силах РФ, за что уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 280.1 УК России. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ.