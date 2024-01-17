В Пакистане при взрыве пострадали девять человек

По сведениям газеты Dawn, взрывное устройство находилось в куче мусора на одной из улиц Кветты

ИСЛАМАБАД, 17 января. /ТАСС/. Девять человек получили ранения в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Кветте, столице пакистанской провинции Белуджистан.

По информации газеты Dawn, взрывное устройство находилось в куче мусора на одной из оживленных улиц города. Среди пострадавших сотрудник полиции и трое детей.

Все получившие ранения доставлены в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.

В Кветте усилены меры безопасности. Власти связывают произошедший взрыв с ростом насилия в Пакистане в связи с приближением назначенных на 8 февраля выборов в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента).