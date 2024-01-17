В Ульяновской области с трассы эвакуировали женщину с двумя детьми

В МЧС сообщили, что помощь также понадобилась 83-летней женщине

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Женщина с двумя детьми, которые из-за длительного нахождения на трассе в автомобиле начали мерзнуть, эвакуированы медиками и спасателями с трассы Р-241 в Ульяновской области, где произошел затор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Помощь спасателей потребовалась семье с двумя детьми. Родители сообщили, что из-за длительного нахождения на трассе в автомобиле дети начали мерзнуть. Маму с детьми незамедлительно передали медикам скорой медицинской помощи, которые доставили их в медицинское учреждение. Их здоровью ничего не угрожает", - сказали в МЧС. Также помощь понадобилась 83-летней женщине, у которой поднялось давление.

В ведомстве добавили, что на 223-м км трассы открыт пункт обогрева, где водители могут выпить горячий чай и зарядить гаджеты.

Ранее в ГУ МЧС по Ульяновской области сообщили, что на 223-м км трассы Р-241 образовался затор протяженностью 2 км. Причиной этого стала перегородившая дорогу фура, водитель которой не справился с управлением из-за непогоды. С 16 января в Ульяновской области идет метель, которая сопровождается сильным ветром, на дорогах низкая видимость.