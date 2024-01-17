В Перми полиция начала проверку из-за видео с раздетым ребенком в мороз на улице

В социальных сетях ранее появилось видео, где по улице идет мальчик в одном нижнем белье, его пинают и подгоняют сверстники

ПЕРМЬ, 17 января. /ТАСС/. Полиция Перми начала проверку после появления в интернете видео, на котором раздетого подростка пинают на улице сверстники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

"По данному факту сообщений и обращений в ОМВД России "Пермский" не поступало. По информации, размещенной в сети Интернет, сотрудниками полиции начата проверка", - сообщили в ведомстве.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как по улице идет мальчик в одном нижнем белье и шапке, его пинают и подгоняют сверстники. Морозы в городе в последние несколько дней держатся на уровне 10 градусов, из-за ветра ощущается холоднее.