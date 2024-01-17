В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку

ТАСС, 17 января. Вертолет совершил аварийную посадку на трассе близ Севского района Брянской области, из-за чего произошел обрыв линии электропередачи. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз.
"В результате аварийной посадки вертолета на участке трассы М-3 вблизи Севского района Брянской области произошел обрыв высоковольтной линии. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Как сообщил позднее Богомаз, подача электроэнергии восстановлена.
В единой дежурной диспетчерской службе Севского района ТАСС уточнили, то на борту вертолета находились восемь человек, медицинская помощь им не потребовалась.