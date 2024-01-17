В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку

Никто не пострадал, произошел обрыв линии электропередачи, сообщил глава региона Александр Богомаз

ТАСС, 17 января. Вертолет совершил аварийную посадку на трассе близ Севского района Брянской области, из-за чего произошел обрыв линии электропередачи. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В результате аварийной посадки вертолета на участке трассы М-3 вблизи Севского района Брянской области произошел обрыв высоковольтной линии. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.

Как сообщил позднее Богомаз, подача электроэнергии восстановлена.

В единой дежурной диспетчерской службе Севского района ТАСС уточнили, то на борту вертолета находились восемь человек, медицинская помощь им не потребовалась.