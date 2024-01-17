СК объявил в международный розыск жителя Петербурга за мошенничество

По данным Telegram-канала Shot, Александр Шаман находится в Чили

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Следователи объявили в международный розыск жителя Санкт-Петербурга Александра Шамана за мошенничество в отношении одной из организаций города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве рассказали, что расследуют уголовное дело Шамана и соучастников. По данным следствия, в 2018 году Шаман узнал от работающей в ФНС супруги о проверке финансовой деятельности одной из фирм в Петербурге. Через соучастника он предложил гендиректору фирмы за 23 млн рублей помощь в прекращении проверочных мероприятий. В действительности повлиять на принятие такого решения Шаман не мог. Мужчина получил часть суммы в размере 4 млн рублей, а при получении второй части посредника задержали сотрудниками ФСБ. Кроме того, Шаман поручил своей матери, также работавшей в ФНС, сбор сведений о должностных лицах, участвующих в раскрытии его преступления.

После задержания посредника в 2022 году Шаман и его супруга скрылись от следствия. "Они объявлены в международный розыск. Надежда Шаман была задержана, и по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В зависимости от роли и степени участия указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере)", - заключили в СК.

Telegram-канал Shot сообщал, что Шаман сейчас находится в Чили. Пять лет назад вышел из колонии, где отбывал наказание за мошенничество.