Суд приговорил к пожизненному сроку боевика "Азова" за убийство мариупольцев

Инцидент произошел в начале апреля 2022 года

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы боевика "Азова" (признан террористическим и запрещен в РФ) Алексея Мозгового за убийство четверых жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"По версии следствия, в начале апреля 2022 года Мозговой, находясь на боевой позиции, оборудованной в одном из жилых домов в Мариуполе, лишил укрывавшихся от боевых действий в подвальном помещении того же здания мирных граждан свободы передвижения и объявил им, что в случае неповиновения применит огнестрельное оружие. Спустя неделю, увидев, как четверо людей выходят из подвала, боевик заподозрил их в возможном рассекречивании занимаемой позиции. Испытывая к ним ненависть и считая предателями, занимающими пророссийскую позицию, Мозговой произвел не менее 15 выстрелов из автомата АК-74 в их сторону", - сообщили в ГВП.