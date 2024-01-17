В Свердловской области водитель катал ребенка на снегокате, привязанном к внедорожнику

На кадрах, попавшим в интернет, видно, что ребенок едва не оказался под колесами другого автомобиля

ТАСС, 17 января. Полицейские в Свердловской области установили водителя, который, нарушая правила дорожного движения, катал ребенка на снегокате, привязанном к внедорожнику. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В настоящее время 59-летний житель добровольно явился в полицию для дачи объяснений. Ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД", - говорится в сообщении.

Информация о нарушении была получена при мониторинге интернета сотрудниками полиции. На видео ребенок, находящийся на снегокате, привязанном к автомобилю Range Rover, едва не оказался под колесами другого автомобиля. По имеющейся информации, опасная ситуация, попавшая в объектив видеорегистратора одного из участников движения, произошла в поселке Бобровском Свердловской области.

В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.