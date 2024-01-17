В Москве при пожаре в квартире погибла женщина

Проводится проверка

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Женщина погибла при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома в Москве. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"В квартире на 11-м этаже жилого дома на улице Паустовского произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1947 года рождения. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего находятся на контроле в прокуратуре. В оперативных службах ТАСС уточнили, что площадь пожара составила 10 кв. м.

В столичном ГСУ СК уточнили, что хозяйка квартиры умерла от отравления продуктами горения. Следователи приступили к осмотру места происшествия. "Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем в результате курения", - сказали в пресс-службе. В ближайшее время назначат экспертизы, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую.