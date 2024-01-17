В МО РФ сообщили о двух сбитых ракетах "Точка-У" и трех украинских БПЛА в Брянской области

Как сообщили в МО РФ, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Средства ПВО сбили две ракеты "Точка-У" и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в Брянской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 января около 21:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены две тактические ракеты и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Брянской области", - сообщили в ведомстве.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, две тактические ракеты "Точка-У" были сбиты над Стародубским муниципальным округом. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона. Ранее он сообщал о подавлении российскими средствами радиоэлектронной борьбы атаки трех украинских беспилотников в Брянском районе, пострадавших и разрушений нет.

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