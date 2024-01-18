В Белгороде в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина

Повреждения получили два частных дома, линии электро- и газоснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

ТАСС, 18 января. Женщина получила осколочное ранение при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 18 января. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона.

Также, по его словам, в селе Мясоедово под Белгородом различные повреждения получили два частных дома: в одном выбиты окна, во втором разрушен гараж. "Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные и оперативные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжается. Информация по разрушениям уточняется", - добавил губернатор.