Ростовский суд приговорил организатора канала незаконной миграции в РФ к 2,5 годам колонии

Саидризо Юсупов искал иностранцев и готовил поддельные документы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 января. /ТАСС/. Аксайский районный суд Ростовской области приговорил организатора канала незаконной миграции на территорию Российской Федерации Саидризо Юсупова к 2,5 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

"На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор бывшему иностранному гражданину, организовавшему канал незаконной миграции на территорию Российской Федерации. Аксайский районный суд Ростовской области приговорил Юсупова на два года и 6шесть месяцев исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Юсупов искал иностранцев и готовил поддельные документы для постановки и продления миграционного учета. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции).

В суде Юсупов вину признал полностью и согласился с предъявленным обвинением.