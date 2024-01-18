В Саранске при пожаре в мебельном цехе пострадали два человека

Они пытались потушить возгорание до прибытия пожарных, сообщили в пресс-службе МЧС

ТАСС, 18 января. Два человека пострадали в результате пожара в мебельном цехе в Саранске, который локализован на площади 1 400 кв. м.

"В результате пожара пострадали два человека, которые пытались потушить возгорание до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - сказали в пресс-службе МЧС.

В МЧС добавили, что пожар локализован на площади 1 400 кв. м. "Благодаря профессиональной и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня", - добавили в ведомстве.

Пожар произошел в мебельном цехе по адресу: улица Пролетарская, дом 130. Отмечалось, что огнем было охвачено почти 1 800 кв. м. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка здания, существовала угроза распространения огня.