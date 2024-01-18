В Кисловодске проверят информацию о минировании техникума

На место выехали оперативные службы

ПЯТИГОРСК, 18 января. /ТАСС/. Информация о минировании техникума поступила днем 18 января в Кисловодске, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Поступило сообщение о минировании многопрофильного техникума по улице Челюскинцев. Все оперативные службы выехали на место", - рассказал глава Кисловодска.

Он отметил, что информация проверяется.

Позже глава курорта добавил, что также поступило сообщение о минировании краевой психиатрической больницы, городского суда и торговых центров в Кисловодске.

"Оперативные службы уже успели провести проверку в здании суда. Минирование оказалось ложным, эвакуация не проводилась. На всех остальных объектах работают службы экстренного реагирования", - рассказал глава Кисловодска.