Суд постановил прекратить деятельность организации "Объединение азербайджанцев Зауралья"

По данным местных СМИ, в протокол учредителей неправомерно внесли данные участников и их подписи

ТАСС, 18 января. Курганский городской суд постановил прекратить деятельность общественной организации "Объединение азербайджанцев Зауралья", удовлетворив иск прокуратуры и признав недействительным протокол учредителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд признал недействительным протокол учредителей общественной организации "Объединение азербайджанцев Зауралья" от 1 февраля 2022 года", - рассказали в пресс-службе. Распоряжение о регистрации организации признано недействительным.

По данным местных СМИ, в прокуратуре заявляли, что в протокол были неправомочно занесены данные участников и их подписи.