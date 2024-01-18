В минздраве Дагестана уточнили число погибших и пострадавших от взрыва газа в частном доме

Погибли двое, в ожоговом центре республиканской клинической больницы находятся еще три человека, медики оценивают их состояние как тяжелое

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Еще один ребенок, пострадавший в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, умер в больнице. Об этом сообщили журналистам в минздраве Дагестана. Ранее в министерстве сообщали, что в результате взрыва в больнице умер один ребенок.

"К сожалению, несмотря на все усилия врачей, ушел из жизни еще один ребенок - мальчик 5,5 лет, получивший ожоги практически 100% поверхности тела при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале", - говорится в сообщении.

В ожоговом центре республиканской клинической больницы лечат еще троих пострадавших. Состояние госпитализированных медики оценивают как тяжелое.

Взрыв произошел 18 января в частном жилом доме по улице Газопроводная в Махачкале. Возбудили уголовное дело.