На Украине отправили под стражу трех фигурантов дела о хищениях денег для ВСУ

Подозреваемых задержали до 16 марта

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Суды на Украине отправили под стражу с возможностью внесения залога двух руководителей и представителя компаний, которые были одними из крупнейших поставщиков Минобороны Украины, в рамках дела о масштабных хищениях денег на нужды военных. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Отмечается, что суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере свыше 500 млн гривен (почти $13,3 млн) Владимиру Тымкиву, Андрею Колотилу, а также неназванному фигуранту - главам и представителю компаний, подконтрольных львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, который также является подозреваемым по тому же уголовному делу.

Как уточняется в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины, трое подозреваемых задержаны до 16 марта.

Издание также сообщает, что Госбюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск сына Гринкевича Романа, пока неизвестно, где он находится в настоящее время.

Несколько месяцев назад ГБР возбудило дело о коррупции при поставках одежды и белья для украинской армии. По данным следствия, связанные с Гринкевичем компании выиграли тендеры на поставку одежды на общую сумму 1,5 млрд гривен ($39,3 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины). При этом оказалось, что эти фирмы были зарегистрированы как строительные и не имели производственных или складских мощностей для выполнения заказа. Следствие считает, что в результате убытки бюджета составили более 1 млрд гривен (порядка $26,3 млн). ГБР заявило, что в связи с этими сделками также проверяет бывших чиновников Минобороны. По данным украинских СМИ, речь идет о компаниях, связанных с Гринкевичем и членами его семьи.

Сам Гринкевич был задержан 29 декабря 2023 года. Сообщалось, что он предлагал взятку в $500 тыс. одному из руководителей главного следственного управления ГБР Украины за содействие в возвращении имущества, которое было изъято у его компаний в ходе расследования о контрактах с Минобороны. После суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 429,44 млн гривен ($11,3 млн по курсу Нацбанка Украины на тот момент). 11 января по решению суда было арестовано его имущество.

В украинских СМИ появилось несколько журналистских расследований о дорогой недвижимости и люксовых автомобилях членов семьи Гринкевича. Обозреватели выяснили, что связанные с семьей бизнесмена компании, несмотря на плохую деловую репутацию, несколько лет получали от Минобороны контракты, в том числе на поставки продуктов для ВСУ, а также строительные подряды. Скандал в СМИ получился настолько резонансным, что от Гринкевича начали открещиваться чиновники, которые ранее имели дело с его компаниями. В частности, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, фигурировавший на совместных фотографиях, поспешил заявить, что не оказывал бизнесмену никакой протекции.