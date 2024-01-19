При сходе оползня на Филиппинах погибли не менее девяти человек

По данным телеканала GMA News, два человека числятся пропавшими без вести

БАНГКОК, 19 января. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в результате схода оползня на дом в филиппинской провинции Давао-де-Оро во время религиозного мероприятия. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил телеканал GMA News.

По его сведениям, два человека все еще числятся пропавшими без вести, ведутся поиски.

Согласно данным главы местного Управления общественной информации, в общей сложности в провинции было зафиксировано 73 инцидента, связанных с непогодой. Более 3,4 тыс. семей перемещены в эвакуационные центры.

Сход оползня на здание, в котором проводилось молитвенное богослужение, произошел 18 января в муниципалитете Монкайо. На мероприятии присутствовали 14 человек, трех из них удалось спасти.