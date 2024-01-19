Экс-руководителя челябинского отделения ПФР осудили на 16 лет за взяточничество

Чиновника также лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал бывшего руководителя отделения ПФР по Челябинской области Виктора Чернобровина виновным в получении взяток на общую сумму свыше 37 млн рублей и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя управляющему организации назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет со штрафом в сумме 400 млн рублей. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 15 лет", - сказали в пресс-центре.

В прокуратуре отметили, что суд признал бывшего управляющего, а также второго подсудимого (бывшего начальника административно-хозяйственного отдела отделения ПФР по Челябинской области) виновными по п. "в" ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере).

Как было установлено в суде, управляющий заключил государственные контракты на приобретение по завышенной стоимости здания и нежилого помещения для размещения территориальных отделов, что повлекло ущерб федеральному бюджету на сумму свыше 80 млн рублей. Также с июня 2016 года по август 2019-го он получил от руководителей частных охранных предприятий взятку в виде прогулочного катера стоимостью 600 тыс. рублей и денег в сумме 3,4 млн рублей за беспрепятственное заключение государственных контрактов. С августа 2019 года по июль 2021-го управляющий и начальник отдела совместно получили около 28 млн рублей в качестве взятки от представителя частной охранной организации за беспрепятственное заключение государственного контракта на охрану зданий.

В прокуратуре уточнили, что бывшего начальника административно-хозяйственного отдела отделения ПФР по Челябинской области суд приговорил к девяти годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 138 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на семь лет.