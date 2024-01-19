Суд назначил 19 лет лишения свободы устроившему стрельбу в военкомате Приангарья

Ему также назначили штраф в размере 150 тыс. рублей

ИРКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Суд приговорил к 19 годам лишения свободы Руслана Зинина, устроившего стрельбу в военкомате Приангарья в сентябре 2022 года.

Об этом говорится в сообщении управления СК по региону.

"Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей и с ограничением свободы один год с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222 УК РФ (террористический акт, незаконное изготовление оружия и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

В сентябре 2022 года мужчина в целях срыва призывных мероприятий в отношении своего родственника, находясь в помещении актового зала военного комиссариата в городе Усть-Илимске Иркутской области, из обреза одноствольного ружья произвел три прицельных выстрела в военного комиссара, причинив последнему телесные повреждения в виде множественных огнестрельных ранений. В продолжение своего преступного умысла злоумышленник разлил горючую жидкость на полу актового зала и поджег ее, создав реальную опасность для жизни и здоровья людей, в том числе военного комиссара, который в связи с полученными ранениями не мог принять мер к своему спасению.

Скрываясь с места преступления мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а в дальнейшем по ходатайству следователей СК на основании постановления суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Двое мужчин, находившиеся в военном комиссариате, эвакуировали потерпевшего из здания и передали его медицинским работникам, а затем локализовали очаги возгорания. Следователями СК были допрошены более 80 свидетелей, проведено 13 сложных экспертиз.

В новость была внесена правка (16:47 мск) - передается с уточнением имени подсудимого в лиде, верно - Руслана Зинина.