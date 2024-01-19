NBC: из-за холодов в США за последнюю неделю погибли почти 50 человек

Больше всего погибших, 16 человек, зафиксировано в штате Теннесси, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. По меньшей мере 47 человек погибли в США из-за холодов за последнюю неделю. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.

По их информации, больше всего погибших, 16 человек, зафиксировано в штате Теннесси.

Большая часть Соединенных Штатов с 12 января столкнулась с похолоданием, сильными порывами ветра и снегопадами. Как сообщало агентство Associated Press 17 января, во многих частях центральной части США температура воздуха опускалась до минус 34,4 градуса. Ранее агентство также приводило данные о гибели нескольких человек.