В Махачкале после возгорания кровли пятиэтажки эвакуировали 65 человек

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Более 60 человек эвакуировали после возгорания кровли пятиэтажного дома в Махачкале. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что в результате замыкания проводов возникло возгорание на кровле пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Героев Дагестана, 8 в Махачкале. По прибытии пожарных расчетов горением охвачена кровля многоквартирного жилого дома на площади 30 кв. м. Эвакуировано 65 человек, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, после возгорания центральные улицы оказались обесточены.

По его словам, в настоящее время пожар локализован.