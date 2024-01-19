В Челябинске потушили пожар в торговых павильонах

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пожар на рынке в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС России.

"В Челябинске огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в 20:42 (18:42 мск) было ликвидировано открытое горение.

Пожар начался в 17:40 (15:40 мск). Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. В момент начала пожара рынок был закрыт, людей там не было. Группировка на тушении составила почти 100 человек. Два человека обратились за помощью, от госпитализации они отказались.

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, по факту пожара организована проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).