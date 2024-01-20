В Севастополе вода ушла из половины домовладений, подтопленных после дождей

Спасательная служба проводит подворовые обходы и оказывает адресную помощь населению

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Вода ушла из половины подтопленных после интенсивных дождей домовладений в Севастополе, спасательная служба проводит подворовые обходы и оказывает адресную помощь населению, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Вода ушла из 41 домовладения и с 31 приусадебного участка. В Гончарном и Ромашковом тупике, по оперативным данным спасателей, вода отступила, в Орлином была подтоплена часть подвальных помещений школы №47, ущерба классам и имуществу нет. Больше всего, как я уже говорил, пострадали Черноречье и СНТ "Сахарная головка", во многих дворах Черноречья вода уже ушла полностью. Размеры ущерба будет оценивать созданная комиссия", - написал губернатор.

Критическое насыщение водой низменных мест и почв вблизи рек и гидротехнических сооружений прудов произошло буквально за сутки из-за обильных осадков и резкого потепления. Большинство подтоплений домов, по мнению экспертов, случилось по природным причинам, пояснил Развожаев.

Он также уточнил, что 19 человек из подтопленных домов размещены у родственников и знакомых. В пансионате "Лазурь", который сейчас работает как пункт временного размещения, находятся три человека. Также в режиме готовности - пункт временного пребывания в селе Хмельницкое. "МЧС и спасательная служба проводят подворовые обходы с оказанием адресной помощи населению. На данный момент помощь оказана 68 семьям", - отметил губернатор, добавив, что мониторинг ситуации продолжается.

По данным спасателей, за последние полтора часа уровень воды снизился на 10 см, вода постепенно отступает. Под мостами и переправами оперативно проводится расчистка русел рек. Сейчас критических уровней воды нет, добавил он.