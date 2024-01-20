Четыре ливанца погибли при ударе израильского беспилотника по их машине

Удар был нанесен беспилотником в момент, когда машина с ливанцами двигалась по дороге между селениями Эль-Базурия и лагерем беженцев Бурдж-эш-Шимали в пограничном округе Тир, сообщает портал Lebanon 24

БЕЙРУТ, 20 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС выпустил ракету по автомобилю в пограничной местности на юге Ливана, в результате чего погибли четверо мирных граждан. Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его сведениям, удар был нанесен беспилотником в момент, когда машина с ливанцами двигалась по дороге между селениями Эль-Базурия и лагерем беженцев Бурдж-эш-Шимали в пограничном округе Тир.

Аналогичный инцидент произошел 22 ноября 2023 года при атаке беспилотника на шоссе Эш-Шуэйтия и Эль-Клейла в Тире. 5 ноября израильские войска обстреляли машину с мирными жителями в Айнате, тогда погибли четверо членов одной семьи, в том числе трое детей.

По сведениям портала, на юге Ливана жертвами израильских атак с октября 2023 года стали 37 мирных жителей. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" в ходе пограничных операций потеряло 159 бойцов. Число перемещенных из южных районов лиц достигло 150 тыс.