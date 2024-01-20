СМИ: жертвами израильских обстрелов лагерей беженцев в Газе стали более 20 человек

Бойцы группировок палестинского сопротивления ведут бои с подразделениями израильской армии в городе Газа, уточняет Al Mayadeen

РАБАТ, 20 января. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли в результате израильских обстрелов лагерей палестинских беженцев Аль-Бурейдж и Аль-Магази, а также района Аль-Масдар в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, бойцы группировок палестинского сопротивления ведут бои с подразделениями израильской армии в городе Газа. Продвижения военных зафиксированы в районах Тель-эль-Хава и Шейх-Аджлин, расположенных на юго-западе города.

Как отмечает Al Mayadeen, вооруженные столкновения происходят на восточной окраине лагеря беженцев Джабалия, расположенного на севере сектора Газа.

Кроме того, по сведениям катарского телеканала Al Jazeera, четыре человека погибли в результате израильского удара по лагерю палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.