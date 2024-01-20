В Подмосковье в массовом ДТП с двумя грузовиками погиб 13-летний подросток

Вотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Автомобиль "Газель" столкнулся с двумя стоящими на обочине грузовиками, в результате ДТП погиб 13-летний подросток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 18:00 мск на трассе М-5 "Урал". "По предварительной информации, автомашина марки "Газель" совершила столкновение с двумя стоящими на обочине грузовыми автомобилями. В результате ДТП 13-летний пассажир "Газели" погиб на месте", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.